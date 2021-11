Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a pris les devants pour le successeur de Mbappé !

Publié le 14 novembre 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé expire en juin 2022, le PSG ciblerait plusieurs pistes en cas de départ du Français. Ainsi, Karim Adeyemi aurait tapé dans l'œil de Leonardo. Toutefois, le FC Barcelone serait aussi à l'affût.

Le PSG se prépare à toutes les éventualités face à la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Le Français est dans sa dernière année de contrat et refuserait toujours de prolonger avec Paris. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités afin de remplacer Kylian Mbappé en cas de départ. Pour autant, le directeur sportif du PSG étudierait également d'autres pistes, notamment celle menant à Karim Adeyemi, jeune pépite du RB Salzbourg. Mais le FC Barcelone lorgnerait également sur le joueur de 19 ans...

Le Barça a déjà rencontré l'agent de Karim Adeyemi