Mercato - Barcelone : Un gros coup hivernal de Laporta plombé par Tebas ?

Publié le 14 novembre 2021 à 17h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait accueillir Raheem Sterling sous la forme d'un prêt avec option d'achat lors du prochain mercato hivernal. Mais le président de la Liga, Javier Tebas aurait l'intention d'apposer son véto.

Arrivé il y a quelques jours en Catalogne pour prendre la direction de l’équipe première du FC Barcelone, Xavi a commencé à faire passer des messages à Joan Laporta. Le technicien espagnol a demandé à son président de se montrer actif lors du prochain mercato hivernal et de mettre la main sur des renforts offensifs, malgré les énormes difficultés financières du club. Fortement endetté, le FC Barcelone a vu son plafond salarial s’effondrer et se fixer à 97M€. Malgré la situation catastrophique de son club, Joan Laporta envisagerait d’amener du sang frais et aurait notamment coché le nom de Raheem Sterling, sous contrat avec Manchester City.

Tebas opposé au prêt de Sterling ?