Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour ce crack !

Publié le 14 novembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ en juin 2022, Leonardo s'intéresserait à Karim Adeyemi du RB Salzbourg. Toutefois, le PSG serait très loin d'être le seul à avoir la pépite allemande dans le viseur.

À seulement 19 ans, Karim Adeyemi impressionne sur la scène européenne avec le RB Salzbourg. Depuis le début de la saison, l'attaquant polyvalent, pouvant à la fois évoluer sur les ailes et dans l'axe, a déjà marqué 15 buts et délivré 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues. Ainsi, en plus de l'intérêt pour Robert Lewandowski et Erling Haaland révélé par le10sport.com an août dernier, le PSG se serait dernièrement penché sur Karim Adeyemi pour palier le possible départ de Kylian Mbappé à la la fin de la saison. Pour autant, Paris devra batailler dans ce dossier...

L'Europe s'arrache Karim Adeyemi