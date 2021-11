Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’intérêt du PSG pour Pogba !

Publié le 14 novembre 2021 à 22h15 par Th.B.

En raison de difficultés financières rencontrées par le club turinois, la Juventus serait hors course pour la signature de Paul Pogba et le PSG serait même appelé à boucler cette opération.

À la fin de la saison, le PSG pourrait bien avoir un joli coup à jouer sur le marché des agents libres. À l’instar de la dernière intersaison au cours de laquelle des noms comme Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi ont animé ce marché, celui de Paul Pogba serait susceptible d’être l’opportunité en or du prochain mercato estival. En effet, son contrat à Manchester United arrivera à expiration le 30 juin prochain. Le PSG serait prêt à dégainer une offre à son clan, à savoir un salaire hebdomadaire de 600 000€ comme The Independent le révélait en août dernier. Le PSG serait contraint de se frotter au Real Madrid et au FC Barcelone puisque la Juventus se serait volontairement retirée de cette opération pour des raisons financières.

« Gardez un œil sur le PSG et le Real Madrid »