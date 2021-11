Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup hivernal prend forme pour Xavi !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Cherchant à se renforcer dès cet hiver, le FC Barcelone serait intéressé par Raheem Sterling. Joan Laporta serait d'ailleurs confiant concernant son plan pour s'attacher les services du joueur de Manchester City.

Depuis le début de saison, Raheem Sterling connaît quelques difficultés à Manchester City. Avec l’arrivée de Jack Grealish et étant barré par la concurrence de Riyad Mahrez et de Phil Foden, l’Anglais peine à trouver du temps de jeu. Ainsi, l’ailier de 26 ans pourrait envisager son avenir ailleurs que chez les Citizens . Et il pourrait bien rebondir au FC Barcelone. L’été dernier, le club catalan s’était montré particulièrement intéressé par Raheem Sterling. Mais n’ayant pas réussi à s’attacher les services d’un attaquant suite au départ de Sergio Agüero, Manchester City a finalement annulé l’opération, conservant le joueur en fin de contrat en juin 2023. Mais quelques mois plus tard, le Barça n’aurait toujours pas perdu son intérêt pour Raheem Sterling. Joan Laporta envisagerait d’ailleurs un plan pour faire flancher Manchester City et il serait plutôt optimiste.

Pour le Barça, un prêt de Sterling en janvier est faisable