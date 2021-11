Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi avec ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 14 novembre 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Donny van de Beek, le club catalan pourrait bel et bien avoir une occasion à saisir pour le recruter en janvier.

En pleine reconstruction sous la houlette de Xavi, le FC Barcelone est à la recherche de renforts dans de nombreux secteurs de jeu. Le milieu de terrain n’est évidemment pas en reste dans la mesure où le club catalan n’a pas réussi à le consolider cet été à la suite de l’arrivée avortée de Georginio Wijnaldum, l’international néerlandais ayant pris la direction du PSG au tout dernier moment. Ainsi, l’entrejeu du Barça va faire l’objet de travaux au cours des prochaines semaines, et c’est dans cette optique que les Blaugrana ont été cités sur les traces de Donny van de Beek.

Donny van de Beek est prêt à claquer la porte de Manchester United