Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria sauvé d'un énorme affront grâce au PSG ?

Publié le 14 novembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara serait déjà promis au Milan AC. En effet, le milieu de terrain français aurait un accord verbal avec les Rossoneri pour une arrivée libre et gratuite à l'été 2022. Toutefois, Paolo Maldini pourrait finalement tenter de boucler l'arrivée de Boubacar Kamara au mois de janvier, et ce, en cas de vente de Franck Kessie cet hiver.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara devrait prendre le large et relever un tout nouveau défi en 2022. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain français ne compterait pas prolonger avec le club phocéen. Ainsi, il serait plus que jamais parti pour quitter l'OM librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au Milan AC, en passe de rafler la mise. En effet, selon les dernières informations de Rudy Galetti, Boubacar Kamara aurait donné son accord verbal aux Rossoneri pour les rejoindre lorsqu'il sera libéré par l'OM le 1er juillet. Toutefois, ce dossier serait encore loin d'être réglé. Alors que Boubacar Kamara doit encore trouver un terrain d'entente contractuel avec la direction du Milan AC, plusieurs écuries européennes seraient prêtes à se muer en trouble fête sur ce dossier et pour passer devant le club lombard.

Boubacar Kamara transféré en janvier grâce à Franck Kessie ?