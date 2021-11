Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie déjà trouvée par Kamara ? La réponse !

Publié le 14 novembre 2021 à 0h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la grosse cote à l’étranger et notamment en Italie.

Ou jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Pablo Longoria est face à un véritable défi, avec un joueur formé à l’Olympique de Marseille qui pourrait filer gratuitement. Kamara aurait pu être vendu cet été, mais finalement plusieurs clubs semblent s’être positionnés pour le récupérer en juin prochain... et c’est notamment le cas de l’AC Milan. En Italie on assure que Paolo Maldini serait tombé sous le charme du joueur de l’OM et travaillerait sur son arrivée déjà depuis le printemps dernier.

Ce n’est pas encore ça entre Kamara et Milan