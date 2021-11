Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a réclamé un renfort XXL à Longoria !

Publié le 13 novembre 2021 à 17h10 par A.C.

Jorge Sampaoli semble vouloir voir d’autres recrues débarquer à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal.

Cet été, Pablo Longoria s’est montré très actif, avec plus d’une dizaine de recrues qui sont venues garnir les rangs de l’Olympique de Marseille. Pas assez pour Jorge Sampaoli. Ce dernier a en effet plusieurs fois exprimé ses regrets de ne pas avoir vu trois ou quatre joueurs supplémentaires arriver et notamment en attaque, où l'OM perdu Dario Benedetto. Ces dernières semaines, une piste a semblé prendre de l’ampleur avec Alexis Sanchez, qui ne joue que très peu à l’Inter et qui pourrait bien décider de se relancer sous les ordres Sampaoli, qu’il a déjà connu par le passé.

Sampaoli veut Alexis Sanchez à l’OM, en janvier