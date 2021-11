Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend une décision radicale pour Kamara !

Publié le 12 novembre 2021 à 20h30 par A.C.

Poussé vers la sortie cet été, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille.

C’est un dossier dont Pablo Longoria aurait bien aimé se débarrasser lors du dernier mercato. Boubacar Kamara a eu plusieurs occasions de quitter l’Olympique de Marseille cet été, avec notamment Newcastle et Wolverhampton, mais il a finalement décidé de rester. Une très bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, qui apprécie beaucoup le joueur, un peu moins pour Pablo Longoria. « Avoir des éléments en fin de contrat, c'est une situation déplaisante, surtout quand c'est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat » avait expliqué le président de l’OM, à la fin du mois de juillet dernier, en marge de la présentation de Cengiz Ünder et Luan Peres. « Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c'est une réalité. C'est le signal que doit donner le club, il n'y a personne au-dessus de l'institution ». Au début de l’automne une prolongation de courte durée semblait possible, mais Kamara semble désormais avoir enterré cette possibilité et devrait donc quitter l’OM.

Vendre Kamara cet hiver pour limiter les pertes

Sans prolongation, une seule option se présent à Pablo Longoria pour ne pas perdre de l’argent... et elle semble bien se confirmer. D’après les informations de Sport Mediaset , le président de l’Olympique de Marseille veut vendre Boubacar Kamara au cours du prochain mercato hivernal, ce qui a été confirmé dans la foulée par TMW et Tuttosport . Cela assurerait un minimum d’argent à l’OM, surtout pour un joueur formé au club. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Kamara à près de 28M€, mais il semble plus probable qu’il parte pour des sommes autour des 10M€, ce qui reste tout de même un gain loin d’être négligeable.

