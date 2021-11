Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves lâche déjà un énorme message en interne !

Publié le 16 novembre 2021 à 12h30 par B.C.

Alors qu’il vient de faire son retour au FC Barcelone, Dani Alves a profité de son premier jour à l’entraînement afin de livrer un message fort aux autres joueurs de Xavi.

Parti du FC Barcelone en 2016 pour rejoindre la Juventus puis le PSG, Daniel Alves a officiellement fait son retour chez les Blaugrana il y a quelques jours. Si Ronald Koeman ne semblait pas favorable à cette venue, Xavi a finalement donné son aval afin de permettre au Brésilien de retrouver le club culé pour six mois. Libre de tout contrat après son départ de São Paulo en septembre dernier, le latéral droit de 38 ans devra toutefois attendre le mois de janvier pour faire ses débuts avec le Barça, en raison du règlement de la FIFA, mais le Brésilien peut néanmoins s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, l’occasion pour lui de leur adresser un premier message fort.

« Nous allons faire de grandes choses parce que ce club est fait pour ça »

Ce lundi, Dani Alves effectuait sa première séance d’entraînement en tant que joueur du FC Barcelone. Avant d’entrer sur le terrain, le Brésilien a prononcé un discours devant l’équipe, partagé par l’écurie catalane sur ses réseaux sociaux. « C'est un plaisir d'être ici après une si longue période. Revenir ici est un honneur, un plaisir, et pouvoir partager cela avec vous aussi. Je viens pour apprendre de vous, le nouveau monde. Mais je veux transmettre une chose de l’ancien monde : savoir ce que ce club et ce maillot représentent. Je suis parti et c'est le meilleur endroit pour faire de grandes choses, pour vivre. Vous êtes ici, vous devriez l'apprécier car il n'y a rien de mieux dehors. J'insiste sur le fait que c'est un plaisir d'être ici avec vous. Nous allons faire de grandes choses parce que ce club est fait pour ça, pour faire de grandes choses », a-t-il lâché face à des joueurs attentifs, qui ont applaudi la dernière recrue du Barça une fois son discours terminé.

« Dani Alves représente tout ce que notre conseil d'administration veut représenter »