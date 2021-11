Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une grande nouvelle pour le recrutement de l’été 2022 ?

Publié le 16 novembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat l’été dernier, William Saliba fait déjà couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir. Pablo Longoria envisage de le recruter définitivement, et il semblerait que le joueur appartenant à Arsenal soit également attiré par cette perspective. Mais ce dossier ne sera pas donné sur le plan financier…

Parmi les grandes satisfactions du dernier mercato estival qui avait été très agité pour l’OM dans le sens des arrivées, on note notamment les bonnes intégrations de Pau Lopez, Luan Peres ou encore William Saliba. Ce dernier, qui est arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, s’est déjà imposé comme un élément très fort du onze-type de Jorge Sampaoli, à tel point que la direction de l’OM envisagerait déjà de négocier un transfert définitif avec les Gunners . Et Saliba a déjà une idée très concrète de ce qu’il souhaite pour son futur…

Saliba ok pour un transfert à l’OM ?