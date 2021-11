Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Saliba !

Publié le 15 novembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, William Saliba réalise un début de saison impressionnant avec le club phocéen. Ce qui inciterait déjà Pablo Longoria à tenter de le recruter définitivement en fin de saison…

Le 5 août dernier, lors de la conférence de presse de présentation de William Saliba (20 ans) à son arrivée à l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Pablo Longoria évoquait déjà l’avenir du jeune défenseur français appartenant à Arsenal : « Concernant William, on doit parler avec Arsenal plus tard dans la saison. Même si on parle de prêt avec ou sans option, on finit toujours par négocier. Nous sommes conscients de son potentiel », confiait le président de l’OM qui affichait déjà son envie d’envisager une collaboration à long terme avec Saliba. Et la cadence pourrait s’accélérer dans ce dossier.

L’OM a prévu de négocier son transfert avec Arsenal