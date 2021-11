Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt lâche un nouvel indice de taille sur son avenir à Marseille !

Publié le 15 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son projet à l'OM, Frank McCourt affiche des ambitions pour le futur, ce qui écarte encore un peu plus l'hypothèse d'une vente.

Malgré les nombreuses rumeurs qui se diffusent ces derniers mois, Frank McCourt a une nouvelle fois démenti que l'OM soit en vente. « C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club. Ces rumeurs, on leur permet de migrer à travers les réseaux sociaux, il n’y a pas de contrôle, de vérifications et c’est amplifié par les gens qui ne savent pas », assure-t-il dans une interview accordée à France 24 . Et l'homme d'affaires américain en a rajouté une couche en affichant des ambitions importantes pour son projet à l'OM.

McCourt affiche des ambitions pour l'avenir