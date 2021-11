Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a déniché le nouveau Vinicius Junior !

Publié le 15 novembre 2021 à 0h30 par A.D.

Après Vinicius Jr, Rodrygo et Reinier, le Real Madrid voudrait s'offrir les services d'une nouvelle pépite brésilienne. En effet, Florentino Pérez serait tombé sous le charme de Luiz Henrique, jeune attaquant de Fluminense, et souhaiterait le recruter dès le mois de janvier.

Pour préparer son avenir, le Real Madrid est souvent allé chercher au Brésil. En effet, la direction merengue a pris l'habitude de s'offrir de belles pépites en devenir du pays sud-américain. Et après avoir recruté Vinicius Junior, qui explose actuellement au Real Madrid, Rodrygo et Reinier, Florentino Pérez ne voudrait pas en rester-là. D'après la presse espagnole, le président du Real Madrid aurait identifié le profil de Luiz Henrique, qui fait le plus grand bonheur de Fluminense.

Luiz Henrique dans le viseur du Real Madrid ?