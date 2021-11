Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Vinicius... Pérez a envoyé un message très clair au PSG !

Publié le 10 novembre 2021 à 1h00 par H.G.

Tandis que le Real Madrid cherche à prolonger son contrat, le club de la capitale espagnole verrait vraiment Vinicius Junior comme un élément intouchable.

Malgré la fin de son contrat en juin 2025, le Real Madrid serait entré dans le processus visant à prolonger le bail de Vinicius Junior selon les dernières informations rapportées par Fabrizio Romano. En effet, le club de la capitale espagnole le verrait comme un élément indispensable qu’il souhaite absolument avoir à sa disposition durant les prochaines années. Et pour preuve de cette confiance qui lui est accordée, Vinicius Junior aurait clairement été retenu cet été alors qu’il aurait pu servir de monnaie d’échange pour Kylian Mbappé, grande priorité du Real Madrid en matière de recrutement.

Le Real Madrid a fermé la porte au PSG pour Vinicius Junior