Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l'action pour Vinicius Jr !

Publié le 9 novembre 2021 à 23h30 par H.G. mis à jour le 9 novembre 2021 à 23h40

Alors qu’il est annoncé de longue date que le Real Madrid aimerait prolonger le contrat de Vinicius Junior, la direction madrilène devrait bientôt passer à l’action dans cette optique.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior s’est petit à petit imposé comme l’un des joueurs clés du club de la capitale espagnole. Ainsi, c’est fort logiquement que les Merengue aimeraient s’assurer ses services sur le très long terme. Cela passera donc par un nouveau contrat à même de lui passer toute envie de partir, et c’est dans cette optique que le Real Madrid devrait prochainement agir malgré son bail actuel le liant au club espagnol actuellement jusqu’en 2025.

Le Real Madrid travaille sur le nouveau contrat de Vinicius Junior