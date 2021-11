Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un possible retour au PSG ? La réponse d'Adrien Rabiot !

Publié le 14 novembre 2021 à 14h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2023, Adrien Rabiot pourrait bien quitter la Juventus prochainement. L'international tricolore n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un retour au PSG après son but au Parc des Princes avec l'Équipe de France ce samedi face au Kazakhstan (8-0).

Ce samedi, Adrien Rabiot a fait son retour au Parc des Princes. Titulaire avec l’Équipe de France face au Kazakhstan (8-0), le milieu de terrain de 26 ans s’est illustré devant son ancien public en signant le sixième but des Bleus sur une passe décisive d’Antoine Griezmann. Un retour heureux à Paris alors qu'Adrien Rabiot avait connu une dernière saison très difficile au PSG puisqu’il n’avait pas joué de toute la deuxième partie de l’exercice 2018-2019 sur ordre d'Antero Henrique, directeur sportif parisien à l'époque, car il n'avait pas accepté de prolonger. L’international tricolore avait finalement quitté le club de la capitale en très mauvais termes pour rejoindre la Juventus. Mais sa réalisation au Parc des Princes ce samedi pourrait avoir un rôle à jouer sur son avenir.

« Impossible de répondre par oui ou non »