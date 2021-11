Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de maitre programmé par Longoria pour l’été 2022 ?

Publié le 15 novembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne saison depuis son arrivée en prêt à l’OM, William Saliba s’est imposé comme un élément fort du onze de Jorge Sampaoli. Et Pablo Longoria envisagerait même de lancer les grandes manœuvres pour le recruter définitivement l’été prochain…

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré particulièrement actif dans les sens des arrivées avec pas moins de douze nouvelles recrues officialisées. Et parmi les grandes réussites de ce recrutement, William Saliba (20 ans) fait l’objet d’une mention spéciale. Le défenseur central français, prêté sans option d’achat par Arsenal, enchaine les titularisations sous les ordres de Jorge Sampaoli ainsi que les performances de haut rang, et Pablo Longoria entend d’ailleurs s’activer pour l’avenir de Saliba…

L’OM devrait négocier pour garder Saliba

Comme l’a révélé le journaliste Ekrem Konur ce lundi via son compte Twitter , le président de l’OM devrait prochainement entamer des négociations avec Arsenal pour tenter de recruter définitivement William Saliba en fin de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Gunners , l’ancien joueur de l’ASSE n’y a jamais eu sa chance depuis son arrivée en 2019 pour 30M€ et n’a pas disputé le moindre match officiel avec le club londonien. Récemment interrogé en conférence de presse sur un possible retour de Saliba à Arsenal l’été prochain, Mikel Arteta s’était d’ailleurs montré très énigmatique sur le sujet : « En tant que club, nous sommes toujours en contact. Nous sommes allés le voir et nous gardons un oeil sur ses progrès. Y’a-t-il une place pour Saliba ? Je pense qu’il y a une place. Cela va dépendre de ce qui arrive avec d’autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant », confiait l’entraîneur d’Arsenal. L’OM pourrait donc avoir une ouverture dans ce dossier.

Longoria avait déjà affiché ses intentions cet été