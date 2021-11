Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Mbappé se prononce sur son avenir !

Publié le 15 novembre 2021 à 11h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG surveillerait quelques joueurs pour prendre la succession de l'attaquant de 22. Le club de la capitale suivrait donc le dossier de Dusan Vlahovic de près. Le joueur de la Fiorentina s'est d'ailleurs prononcé sur son avenir.

En refusant de céder l’été dernier pour Kylian Mbappé, le PSG a pris un énorme risque. Malgré le fort intérêt du Real Madrid, la direction parisienne a pris le risque de conserver l’international tricolore. Désormais, le danger de voir l’attaquant de 22 ans partir libre à la fin de son contrat en juin prochain se fait de plus en plus grand. Le PSG aurait toujours l’espoir que Kylian Mbappé prolonge son engagement en cours de saison. Mais afin de ne pas être pris au dépourvu, le club de la capitale commencerait à se pencher sur la succession du Français. De ce fait, Leonardo aurait déjà placé quelques noms sur sa liste. Si Erling Haaland et Robert Lewandowski resteraient les priorités du PSG comme le10sport.com vous le révélait lors du dernier mercato estival, le directeur sportif surveillerait aussi la situation de Dusan Vlahovic. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant de 21 ans ne devrait pas prolonger avec la Fiorentina, où il fait un début de saison tonitruant (dix buts et une passe décisive en 13 rencontres toutes compétitions confondues).

« Je veux juste travailler encore plus dur et avoir très faim de victoires et de buts »