Mercato - PSG : Xavi a pris une décision pour ce crack de Pochettino !

Publié le 15 novembre 2021 à 10h45 par La rédaction

Cherchant à apporter un peu de jeunesse dans son effectif, le FC Barcelone s'intéresserait à un retour de Xavi Simons. Néanmoins, la décision ne devrait pas être prise tout de suite concernant le joueur de 18 ans.

En 2019, le PSG a arraché Xavi Simons, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs, des mains du FC Barcelone. Bloqué par la concurrence en Catalogne, le Néerlandais pensait obtenir plus de temps de jeu en France. Néanmoins, la situation n’a pas grandement changé pour Xavi Simons en deux ans. Le milieu de terrain n’a joué que 13 petites minutes avec le groupe professionnel parisien depuis son arrivée. Par conséquent, le joueur de 18 ans pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs qu’au PSG. Le FC Barcelone ne serait pas contre rapatrier son ancien crack. Mais s’il est considéré comme une réelle option aux yeux de Joan Laporta, la décision du Barça ne devrait pas être prise tout de suite.

La décision du Barça pour Xavi Simons ne sera pas prise dans les prochains jours