Mercato - PSG : Raiola prépare un terrible coup à Leonardo avec Pogba !

Publié le 15 novembre 2021 à 11h10 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. Alors que La Pioche sera en fin de contrat le 30 juin, Mino Raiola devrait rencontrer la direction des Bianconeri à Turin dans les prochains jours.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba ne serait pas du tout proche de prolonger. Alors que La Pioche se rapprocherait dangereusement d'un départ libre et gratuit, le PSG serait à l'affût pour boucler un énorme coup à 0€. En parallèle, le Real Madrid et la Juventus seraient également attentifs à la situation de Paul Pogba et espéreraient pouvoir le recruter en 2022. Et pour mettre toutes les chances de son côté, La Vieille Dame devrait s'entretenir très prochainement avec Mino Raiola, l'agent du Français.

Une réunion au sommet entre le clan Pogba et la Juve ?