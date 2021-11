Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert XXL est prévu pour l’été prochain !

Publié le 16 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Arrivé l’été dernier à l’OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat, William Saliba s’est déjà imposé comme un élément incontournable, et le club travaillerait déjà sur son transfert définitif.

« On verra bien ce qu'il se passera la saison prochaine. (…) C'est moi qui ai choisi l'OM, Arsenal préférait que j'aille en Angleterre mais je savais qu'ici c'était le bon choix. J'ai poussé et poussé pour ça », confiait William Saliba le 5 août dernier en conférence de presse sur les coulisses de son arrivée à l’OM durant le mercato estival, alors que le jeune défenseur central de 20 ans est prêté sans option d’achat par Arsenal. Et il semblerait que Pablo Longoria ait déjà une petite idée derrière la tête pour le futur de Saliba à l’OM…

L’OM va négocier avec Arsenal pour Saliba

Comme l’a révélé le journaliste Ekrem Konur lundi, le président de l’OM aurait prévu d’entamer prochainement des négociations avec Arsenal pour tenter de boucler un transfert définitif de William Saliba l’été prochain, l’ancien joueur de l’ASSE ayant réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Affaire à suivre…