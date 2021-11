Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 15 novembre 2021 à 21h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Et pour satisfaire les demandes salariales du buteur du Borussia Dortmund, le club de la capitale serait dans l'obligation d'offrir environ 30M€ par an.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Dans cette optique, Leonardo prépare déjà le terrain en cas de départ de son numéro 7. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour pallier la potentielle absence de Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais pour le buteur du Borussia Dortmund, le PSG devra casser sa tirelire.

Erling Haaland veut un contrat d'environ 30M€ annuels