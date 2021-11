Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi s’inviterait à la fête pour Salah !

Publié le 15 novembre 2021 à 18h45 par Th.B.

Fraîchement nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez réclamerait une star pour le prochain mercato estival au président Joan Laporta en la personne de Mohamed Salah. De quoi compliquer la tâche du PSG ?

Les jours passent, et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé ne semble pas se préciser. Bien au contraire, à l’instant T, un départ par l’intermédiaire de son futur statut d’agent libre pour le Real Madrid semblerait bien plus plausible. Alors, afin d’oublier Kylian Mbappé, la direction sportive dirigée par Leonardo aurait ouvert plusieurs dossiers. D’Erling Braut Haaland à Karim Adeyemi en passant par Robert Lewandowski et Mohamed Salah, les options seraient multiples pour le PSG. Néanmoins, en ce qui concerne Salah, il se pourrait que le FC Barcelone tente de jouer un sale tour au PSG.

Le Barça travaillerait également sur le dossier Salah !