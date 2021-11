Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Philippe Coutinho est fixé pour son avenir !

Publié le 15 novembre 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il peine à évoluer à son plus haut niveau au FC Barcelone, Philippe Coutinho serait dans l'incertitude quant à son avenir. Avec l'arrivée de Xavi sur le banc du Barça, l'international brésilien aurait une dernière chance de faire ses preuves au sein du club catalan. En effet, le nouveau coach du FC Barcelone voudrait voir Philippe Coutinho à l'oeuvre pour savoir s'il peut correspondre à sa philosophie de jeu, avant de sceller son futur.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a vu le PSG lui chiper l'une de ses stars. En effet, le club de la capitale a réussi à arracher Neymar au Barça en payant sa clause libératoire de 222M€. Orphelin de sa star brésilienne, le club catalan a décidé de miser sur deux joueurs pour le remplacer : Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. En effet, la direction du FC Barcelone s'est servi du transfert de Neymar pour financer les arrivées de l'international français à l'été 2017 et du Brésilien en janvier 2018. Toutefois, aucun de ces deux hommes n'a réussi à faire oublier le départ de Neymar. Pire, ni Ousmane Dembélé, ni Philippe Coutinho ne sont parvenus à s'imposer au FC Barcelone depuis leur signature. Une situation qui aurait pu provoquer leur vente à plusieurs reprises, mais aucune écurie européenne n'aurait été prête à assumer leur transfert.

Xavi accorde une dernière chance à Philippe Coutinho

Si la donne aurait totalement changé pour Ousmane Dembélé aujourd'hui, ce ne serait pas du tout le cas de Philippe Coutinho. Alors que le champion du monde français sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta ferait tout son possible pour le prolonger, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Et en ce qui concerne Philippe Coutinho, son avenir au FC Barcelone serait plus que jamais incertain, car la direction blaugrana envisagerait toujours de s'en séparer. Mais alors que Xavi vient de re poser ses valises en Catalogne, Philippe Coutinho peut, lui aussi, espérer que le Barça veuille finalement le conserver.

Dani Alves décisif pour l'avenir de Philippe Coutinho ?