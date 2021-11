Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation retentissante sur le contrat de Dani Alves !

Publié le 15 novembre 2021 à 14h00 par A.D.

Alors qu'il vient de faire son retour au FC Barcelone, Dani Alves devrait percevoir le plus petit salaire de l'effectif de Xavi.

De retour sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà enregistré sa première recrue. Ce vendredi, le Barça a officialisé le retour de Dani Alves. Libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo, l'ancien défenseur du PSG s'est engagé librement et gratuitement avec l'écurie blaugrana. Alors qu'il aurait souhaité s'engager pour un an et demi, Dani Alves serait finalement lié au Barça jusqu'au 30 juin 2022, et ce, à un prix qui défierait toute concurrence.

Dani Alves, le plus petit salaire du Barça ?