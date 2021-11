Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour une star de Jürgen Klopp !

Publié le 15 novembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG pour l’après-Kylian Mbappé, Mohamed Salah aurait également été approché par un bon nombre de clubs en marge d’un potentiel transfert en fin de saison. Leonardo est prévenu.

Star incontournable de Liverpool, Mohamed Salah se rapproche cependant de la fin de son contrat. En effet, à l’instar de Sadio Mané et de Roberto Firmino, le bail de l’international égyptien prendra fin en juin 2023. En coulisse, Liverpool semblerait faire le nécessaire afin de boucler la prolongation de Mohamed Salah. Cependant, à ce jour, rien ne laisse entendre que l’attaquant des Reds renouvellera son contrat. Et ce, bien que le principal intéressé s’est récemment dit prêt à prendre sa retraite à Liverpool. Le PSG aimerait profiter de cette opportunité en or sur le marché alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Néanmoins, le PSG aurait fort à faire dans cette opération.

Le clan Salah approché par plusieurs clubs