Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer dans ce dossier chaud !

Publié le 15 novembre 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans le viseur du PSG. Conscient de l'intérêt parisien, l'international ivoirien aurait refusé une offre d'environ 6,5M€ net annuelles formulée par les Rossoneri.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement à l'été 2021. Alors que Franck Kessie sera en fin de contrat avec les Rossoneri le 30 juin, Leonardo voudrait réitérer le même exploit avec lui. Et l'ancien du Milan AC peut déjà afficher un large sourire, puisqu'il serait en très bonne posture sur ce dossier.

Franck Kessie aurait recalé le Milan AC à cause du PSG