Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture avec Mohamed Salah !

Publié le 15 novembre 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le PSG s’intéresserait au profil de Mohamed Salah afin de combler le potentiel vide que laisserait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Liverpool serait prêt à vendre son attaquant si aucun accord ne venait à être trouvé d’ici la fin de la saison.

En pleine forme depuis le début de l’année 2021, certains supporters de Liverpool réclamant même qu’il reçoive le Ballon d’or, Mohamed Salah est plus fort que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en ce début de saison selon son entraîneur Jürgen Klopp. De quoi faire grimper sa cote sur le marché des transferts alors que son contrat chez les Reds arrivera à expiration en juin 2023. Le PSG, dans le cadre du départ de Kylian Mbappé, songerait notamment à Salah pour prendre la succession du champion du monde tricolore au Paris Saint-Germain. Néanmoins, Mohamed Salah aimerait raccrocher les crampons à Anfield comme il le faisait dernièrement savoir au micro de Sky Sports. « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi ».

Mohamed Salah vendu l’été prochain en cas d’échec pour une prolongation ?