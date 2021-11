Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive colossale en préparation pour Haaland ?

Publié le 15 novembre 2021 à 15h45 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Toutefois, le Borussia Dortmund serait prêt à offrir un contrat XXL à son numéro 9 pour refroidir les ardeurs parisiennes.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo veut recruter Erling Haaland en priorité pour combler le vide qu'il pourrait laisser à Paris. En plan B, le directeur sportif du PSG pense à Robert Lewandowski, d'après nos informations du 25 aout. Pour en revenir à Erling Haaland, le Borussia Dortmund compterait se battre jusqu'au bout pour empêcher son départ.

Dortmund veut offrir un contrat de 16-18M€ à Erling Haaland !