Mercato - PSG : Les dessous de l'arrivée de Donnarumma sont révélés !

Publié le 16 novembre 2021 à 1h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma a quitté le Milan AC et a rejoint le PSG librement et gratuitement. Conscients d'être un second choix pour le meilleur gardien de l'Euro, les Rossoneri auraient très vite abandonné l'idée de le conserver.

Alors que leur engagement se terminait le 30 juin, Gianluigi Donnarumma et la direction du Milan AC ont fait très vite savoir qu'ils n'allaient pas continuer leur aventure ensemble. Une situation qui a profité au PSG et à Mike Maignan. En effet, le club de la capitale a bouclé l'arrivée de Gianluigi Donnarumma pour 0€, tandis que l'international français a quitté le LOSC pour s'engager en faveur du Milan AC.

Le Milan AC aurait abandonné très vite pour Donnarumma