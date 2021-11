Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour cette cible à 0€ !

Publié le 15 novembre 2021 à 9h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alarmé le PSG. Et à en croire la presse italienne, les Rossoneri auraient d'ores et déjà abandonné l'idée de prolonger leur milieu de terrain ivoirien.

Après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait réaliser d'autres coups XXL à 0€ en 2022. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Franck Kessie. En fin de contrat le 30 juin avec les Rossoneri , l'international ivoirien changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Et d'après la presse italienne, un renouvellement de contrat serait désormais à exclure pour Franck Kessie.

Le Milan AC a jeté l'éponge pour Franck Kessie