Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL se prépare pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 15 novembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Cherchant de nouveau à se renforcer défensivement, le PSG suivrait avec attention la situation d'Antonio Rüdiger. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier. D'ailleurs, le Real Madrid serait en train de préparer une énorme opération pour recruter l'Allemand.

Après avoir frappé fort sur le mercato l’été dernier, le PSG chercherait toujours à se renforcer. La direction parisienne serait encore l’affût de la moindre bonne affaire sur le marché des transferts. Ainsi, Leonardo surveillerait les situations de plusieurs joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin prochain, comme Antonio Rüdiger. Le profil du défenseur de 28 ans plairait aux dirigeants parisiens. Néanmoins, le PSG serait bien loin d’être seul sur le dossier, le Bayern Munich et le Real Madrid étant également intéressés par Antonio Rüdiger. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs voir l’un de leurs principaux concurrents passer à l’offensive prochainement avec une très grosse offre.

Un contrat XXL à prévoir pour Rüdiger au Real Madrid