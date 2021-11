Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 15 novembre 2021 à 23h15 par D.M.

Président du FC Séville, José Castro s'est exprimé sur l'avenir de Jules Koundé, courtisé par les plus grandes équipes européennes.

« Affecté par mon transfert avorté à Chelsea cet été ? Oui un peu, mais c’est digéré ». Proche d’un départ à Chelsea lors du dernier mercato estival, Jules Koundé n’a pas caché sa déception. Mais l’international français pourrait bien changer d’air à la fin de la saison. Performant au FC Séville, le défenseur serait apprécié par Xavi, nouvel entraîneur du FC Barcelone. Par ailleurs, le PSG se serait positionné dans ce dossier et observerait la situation de Jules Koundé selon les informations d’ OK Diario. Mais le FC Séville fera tout son possible pour tenter de le conserver.

Le FC Séville prévient le PSG pour Koundé