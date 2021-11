Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération à 0€ prend forme pour Xavi !

Publié le 15 novembre 2021 à 21h00 par D.M.

Le FC Barcelone pourrait enregistrer à la fin de la saison l'arrivée de César Azpilicueta, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Chelsea.

Xavi tient sa première recrue hivernale. Agé de 38 ans, Daniel Alves s’est engagé avec le FC Barcelone et pourra porter le maillot blaugrana à partir du mois de janvier. Mais malgré l’arrivée de l’international brésilien, le club catalan envisagerait de recruter un nouveau latéral droit. Selon les informations divulguées par ESPN , Xavi apprécierait les qualités et la polyvalence de César Azpilicueta, ancien joueur de l’OM et aujourd’hui à Chelsea.

Pas d'accord entre Chelsea et Azpilicueta pour l'instant