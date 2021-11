Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente inattendue pour cet hiver ? La réponse !

Publié le 16 novembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Alors que le Milan AC se serait déjà officieusement mis d’accord avec le clan Boubacar Kamara au niveau de son futur contrat pour l’été prochain, le club rossoneri serait finalement susceptible de formuler une offre de transfert à l’OM cet hiver. Explications.

Pablo Longoria pourrait d’ores et déjà être résigné en ce qui concerne le dossier Boubacar Kamara. Et plus précisément au niveau de la question d’une prolongation de contrat du minot marseillais. Alors qu’il n’est lié à l’OM que jusqu’en juin prochain, Kamara n’a toujours pas renouvelé son engagement envers l’OM. D’ailleurs, la presse italienne évoque même un refus de Boubacar Kamara concernant la dernière offre de prolongation soumise par le club phocéen. Un accord contractuel aurait même été trouvé avec le Milan AC dans le cadre d’une arrivée libre l’été prochain.

En cas de départ de Kessié cet hiver, le Milan AC pourrait revoir sa stratégie pour Kamara