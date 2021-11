Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà l'issue de ce gros feuilleton !

Publié le 15 novembre 2021 à 16h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans les petits papiers du PSG. Et alors que les Rossoneri n'auraient pas la nécessité de le vendre en janvier pour éviter un départ à 0€, l'international ivoirien devrait aller au bout de son bail avec le club lombard.

Tout comme Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Franck Kessie pourrait quitter le Milan AC librement et gratuitement pour rejoindre le PSG. En effet, l'international ivoirien sera en fin de contrat le 30 juin et une prolongation ne serait plus du tout d'actualité. En effet, à en croire les dernières indiscrétions d' Il Corriere dello Sport , la direction des Rossoneri aurait déjà oublié l'idée de renouveler le contrat de Franck Kessie, car ce dernier aurait refusé une offre XXL. Et alors que Paolo Maldini aurait pu vendre son numéro 79 en janvier, ce dernier serait finalement parti pour rejoindre un nouveau club en fin de saison.

Franck Kessie devrait aller au bout de son contrat avec le Milan AC