Mercato - PSG : Pochettino relance le dossier Théo Hernandez !

Publié le 16 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Malgré les prestations de Nuno Mendes et le retour de Juan Bernat, le PSG chercherait toujours à se renforcer au poste de latéral gauche. Le club de la capitale s'intéresserait donc à Théo Hernandez, un intérêt relancé par Mauricio Pochettino.

L'été dernier, le PSG s’est attaché les services de Nuno Mendes en prêt. Visiblement satisfaite du jeune joueur de 19 ans, la direction parisienne serait même prête à lever l'option d'achat de 40M€ selon Fabrizio Romano. Cependant, le club de la capitale chercherait toujours à se renforcer sur le côté gauche de la défense malgré le retour de blessure de Juan Bernat et les récentes prestations du Portugais. Leonardo suivrait avec attention le dossier de Théo Hernandez. Arrivé au Milan AC à l’été 2019, le latéral de 24 ans est étincelant en Serie A. Un intérêt qui serait partagé par Mauricio Pochettino, en dépit du contrat du joueur qui court jusqu'en juin 2024 et d'une possible prolongation de deux ans supplémentaires d'après le Corriere dello Sport .

Pochettino voit Théo Hernandez comme la pièce manquante du PSG