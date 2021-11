Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre un départ et une prolongation, Kamara aurait tranché !

Publié le 15 novembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Alors que le président Pablo Longoria aurait tenté une dernière fois d’obtenir l’aval de Boubacar Kamara pour une prolongation de contrat, le milieu de terrain formé à l’OM aurait repoussé cette offre pour donner officieusement son accord au Milan AC.

Et si Boubacar Kamara suivait les traces de Florian Thauvin ? Minot marseillais, le milieu de terrain de Jorge Sampaoli est entré dans l’ultime saison de son contrat à l’OM. Et comme Thauvin avant lui, Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille par le biais de son éventuel futur statut d’agent libre. Le Bayern Munich, le Milan AC ou encore des formations de Premier League seraient sur les rangs pour accueillir l’international espoir français. Mais dans l’esprit du joueur formé à l’OM, tout serait très clair pour la suite de sa carrière.

Kamara aurait repoussé la dernière offre de l’OM et donné son accord au Milan AC !