Mercato - PSG : Leonardo est totalement fixé pour l'avenir de Donnarumma !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Malgré la présence de Keylor Navas au PSG, Gianluigi Donnarumma a accepté de signer à Paris lors du dernier mercato estival. Alors que Mauricio Pochettino alterne entre le Costaricien et lui depuis le début de la saison, le meilleur gardien de l'Euro a reconnu que cette situation ne lui convenait pas. Sachant que la Juventus serait toujours en embuscade pour Gianluigi Donnarumma, le PSG n'aurait pour le moment rien à craindre concernant l'avenir de son numéro 50.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction. Dans cette optique, le gardien italien a décidé de quitter les Rossoneri librement et gratuitement à l'été 2021. Une situation qui a profitée au PSG. En effet, le club de la capitale s'est jeté sur Gianluigi Donnarumma et a réussi à boucler un coup XXL à 0€ avec lui. Et malgré la présence de Keylor Navas dans l'effectif du PSG, le meilleur gardien de l'Euro a accepté de relever le défi parisien. Confronté à un énorme casse-tête entre Gianluigi Donnarumma et le portier costaricien, Mauricio Pochettino a décidé de ne pas trancher entre les deux et de plutôt mettre en place une alternance. Un choix qui ne convient pas vraiment à l'Italien, comme il l'a reconnu lui-même. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange, parce que ce n'est pas facile. Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue » , a confié Gianluigi Donnarumma au micro de TNT Sports après le résultat nul entre l'Italie et la Suisse (1-1) ce vendredi soir.

La Juve toujours en embuscade pour Gianluigi Donnarumma ?

Conscient de la situation particulière de Gianluigi Donnarumma, la Juventus serait toujours à l'affût. Comme l'a indiqué Calciomercato.it , les Bianconeri aimeraient toujours s'offrir les services de l'actuel gardien du PSG. Mais pour réussir à boucler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma à Turin, Massimiliano Allegri serait contraint de se débarrasser de Wojciech Szczęsny au préalable. Et heureusement pour le PSG, la Juve serait confronté à d'autres obstacles d'autant plus handicapant sur ce dossier.

Un retour en Italie impossible pour Gianluigi Donnarumma ?