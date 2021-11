Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma lâche une énorme réponse sur sa concurrence avec Navas !

Publié le 13 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Interrogé sur sa concurrence avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma reconnaît que c'est parfois difficile de rester sur le banc de touche.

Cet été, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, dont le contrat arrivait à échéance à l'AC Milan. Une très belle affaire sur le papier puisque le club de la capitale s'est attaché les services du meilleur de l'Euro sans débourser la moindre indemnité de transfert, mais dans les faits, cela pousse Mauricio Pochettino à gérer une situation délicate avec Keylor Navas. Pour le moment, les deux portiers alternent dans les buts du PSG avec un temps de jeu plutôt bien partagé. Mais cela commence à peser sur Gianluigi Donnarumma.

«J'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc»