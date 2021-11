Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le duo Mbappé-Benzema va faire souffrir le Qatar !

Publié le 16 novembre 2021 à 14h15 par A.M.

Convoité par le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG et retrouver Karim Benzema. Les deux attaquants auraient déjà des ambitions pour le club merengue.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait s'engager au Real Madrid qui le convoite depuis plusieurs années. Cet été, le club merengue a même tenté de le recruter en transmettant plusieurs offres au PSG allant de 160 à 200M€. En vain puisque les Parisiens ont repoussé toutes les avances madrilènes qui pourraient donc revenir à la charge à partir du 1er janvier pour tenter de l'attirer libre en fin de saison. Et Kylian Mbappé aurait déjà des ambitions claires avec le Real Madrid.

Mbappé et Benzema réclame déjà du lourd au Real