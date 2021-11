Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Real Madrid... Le message fort de Ménès sur Mbappé !

Publié le 15 novembre 2021 à 22h45 par D.M.

La rencontre face au Kazakhstan samedi dernier a mis en lumière la bonne entente entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. De quoi rapprocher le joueur du PSG du Real Madrid ? Pierre Ménès a répondu à cette question.

Kylian Mbappé et Karim Benzema ont brillé lors de la dernière rencontre de l’équipe de France face au Kazakhstan samedi dernier (8-0). Le premier a inscrit un quadruplé, tandis que le second est parvenu à inscrire un doublé. Les deux joueurs ont réussi à bien s’entendre sur le terrain et à se trouver sur la surface de réparation. Une association, qui fait rêver les plus grands clubs européens à commencer par le Real Madrid. L’équipe espagnole rêve d’associer Benzema à Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin avec le PSG et désireux de prendre la direction de l’Espagne.

« Il faut reconnaître que son comportement au PSG est exemplaire »