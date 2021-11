Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Kylian Mbappé et Karim Benzema s'enflamment pour leur association !

Publié le 14 novembre 2021 à 12h30 par H.G.

Alors qu’ils ont l’occasion d’évoluer ensemble en Équipe de France, Kylian Mbappé et Karim Benzema ne cachent pas leur bonheur de voir leur duo s’améliorer au fil du temps.

Ils se retrouveront peut-être la saison prochaine au Real Madrid. En effet, si Karim Benzema est d’ores et déjà lié au club de la capitale espagnole jusqu’en juin 2023, Kylian Mbappé pourrait le rejoindre en fin de saison dans la capitale espagnole puisque son contrat au Paris Saint-Germain expirera le 30 juin prochain. Pour l’heure, rien n’indique qu’il y prolongera son bail, au contraire même. Ainsi, si le joueur de 22 ans quitte bel et bien le PSG pour rallier la capitale espagnole, les deux hommes auront l’occasion de montrer l’étendu de leur talent et de leur entente pendant au moins un an chez les Merengue . Mais pour l’heure, ils doivent se contenter de l’Equipe de France pour cela. Et le moins que l’on puisse dire est qu’on assiste à la naissance d’un vrai duo depuis le retour de Karim Benzema en Bleus à l’occasion de l’Euro.

« On a prouvé qu’on pouvait jouer à deux et être à la fois collectifs et décisifs »

En effet, si les débuts ont été poussifs, les repères sont en train d’être trouvés entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, sans oublier Antoine Griezmann à leurs côtés. Ce samedi, le match contre le Kazakhstan a été le révélateur des progrès que réalisent les deux hommes. Dans ce large succès 8-0 permettant aux Bleus de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022, les deux internationaux français se sont montrés sous leur meilleur jour. Kylian Mbappé a effectivement inscrit un quadruplé, tandis que Karim Benzema s’est offert un doublé. Et le second cité n’a pas caché sa satisfaction quant aux progrès réalisés au micro de M6 après la rencontre. « On a tenté, et je disais que lors des matchs précédents qu’il y aurait un moment où ça allait rentrer. On a prouvé qu’on pouvait jouer à deux et être à la fois collectifs et décisifs », a-t-il expliqué.

