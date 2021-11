Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme message de Kylian Mbappé sur son départ avorté !

Publié le 14 novembre 2021 à 12h10 par T.M.

Cet été, Kylian Mbappé a été retenu par le PSG alors qu’il voulait partir. Un départ avorté évoqué par l’international français.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en très grande forme. Que ce soit avec le PSG ou bien avec l’équipe de France, l’attaquant de 22 ans enchaine les grosses performances. Mbappé a donc le sourire, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelques semaines encore. En effet, cet été, l’attaquant parisien a vécu des moments très compliqués. En loupant son tir au but contre la Suisse, il a précipité l’élimination de la France à l’Euro et à cela s’est ajouté son départ avorté. Lors du mercato estival, courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé voulait s’en aller, mais le PSG en a décidé autrement en le retenant.

« Ce qui m’est arrivé cet été, ça m’a forgé aussi »