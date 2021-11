Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est passé à l'action pour ce crack français !

Publié le 14 novembre 2021 à 11h00 par A.D.

Tombé sous le charme d'Aurelien Tchouameni, Carlo Ancelotti serait toujours sur ses traces. Actuellement dans une phase de prise de renseignements pour le jeune international français, le coach du Real Madrid devrait décider très bientôt s'il se jettera sur lui en 2022 ou non.

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco ces derniers mois, Aurelien Tchouameni a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. En effet, le patron des Bleus a offert ses premières sélections en équipe de France au crack de 21 ans. D'ailleurs, Aurelien Tchouameni a participé au carton des Tricolores ce samedi soir face au Kazakhstan (8-0). En plus de Didier Deschamps, Carlo Ancelotti en pincerait également pour le jeune milieu de terrain et il le surveillerait déjà de très près en vue de 2022.

Ancelotti se renseigne sur Tchouameni