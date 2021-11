Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette annonce inquiétante sur le retour de Sergio Ramos...

Publié le 16 novembre 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que le retour de Sergio Ramos semble imminent, le PSG pourrait encore attendre un certain temps avant d’être fixé sur le niveau de l’Espagnol.

Est-ce la fin du calvaire pour Sergio Ramos ? Arrivé cet été PSG en provenance du Real Madrid, le défenseur espagnol n’a toujours pas pu faire ses débuts en raison de problèmes physiques qu’il traîne depuis plusieurs mois. À l’écart du groupe durant de nombreuses semaines, Sergio Ramos serait néanmoins sur le point de faire son retour sur les terrains puisque le principal concerné a repris les séances collectives et aspire désormais à figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception du FC Nantes le 20 novembre prochain. Cependant, il faudra probablement être patient avant d’espérer revoir le grand Sergio Ramos.

« Il faudrait attendre entre deux et trois mois pour savoir s'il atteint l'objectif de revenir »