Foot - PSG

PSG - Malaise : La date du grande retour de Sergio Ramos est connue !

Publié le 16 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

De retour à l'entraînement ces derniers jours, Sergio Ramos devrait disputer ses premières minutes au PSG ce week-end à l'occasion de la réception du FC Nantes.

Arrivé libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos traîne toujours ses pépins physiques au point de n'avoir toujours pas pris part à la moindre minute de jeu avec le PSG. Une situation inquiétante et qui laisse même planer le doute sur l'avenir du défenseur espagnol à Paris. Son retour à la compétition est très attendu, d'autant plus que les performances de Presnel Kimpembe laissent à désirer et Mauricio Pochettino pourrait également changer de système avec le retour de Sergio Ramos.

Ramos de retour contre Nantes ?