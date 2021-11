Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas adresse un nouveau tacle au Qatar !

Publié le 15 novembre 2021 à 20h15 par A.D.

Alors que le PSG a été racheté par QSI, Javier Tebas multiplie les tacles sur les moyens colossaux déployés par le club parisien depuis plusieurs années. Ce lundi, le président de la Liga espagnole a récidivé.

Javier Tebas a une énorme dent contre le PSG. Depuis le rachat par QSI, le président de la Liga espagnole mène une guerre contre le club rouge et bleu. Dès qu'il en a l'occasion, Javier Tebas fracasse le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et ce, parce qu'il est capable de débourser des sommes folles pour « rêver plus grand ». Présent à Rome pour le Social Football Summit , Javier Tebas a taclé une nouvelle fois le PSG.

«Les injections illimitées de capitaux du PSG augmentent l'inflation»